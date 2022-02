Larry Houl L’International, 26 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 26 février 2022

de 23h50 à 05h00

payant

Larry Houl est un chanteur et producteur de musique électronique influencé par le Jazz, le Funk et la House. Egalement DJ, sa sélection musicale varie entre Disco, funk, jazz & soul.

C’est au cours de ses années lycéennes que Larry Houl fait ses premiers pas dans la musique et débute en tant que chanteur d’un groupe de jazz. Il y croise le chemin de Flabaire dont les affinités musicales seront à la base d’un premier duo nommé Ralph & Larry Houl et ile l’introduit au sein du label D.KO records lui permettant de sortir le morceau “Human Danger” en 2015.

La production musicale de leur duo formé prend un nouveau tournant en 2016, suite à une rencontre avec le pianiste de jazz Paul Cut. Paul Cut les rejoint au sein du groupe, suivi par Mud Depp et Mr Popo.

Les Cinq réunis fondent Secret Value Orchestra et sortent leur premier EP “Serious Intentions” en 2016 ainsi que l’album « Unidentified Flying Object » en 2017.

Leurs prestations lives très appréciées du public se font une place sur la scène underground française jusqu’au sein du célèbre Weather Festival, où ils performent aux côtés du Camion Bazar.

Depuis la création du groupe, Larry Houl produit via SVO et à son propre nom. En 2016, il sort ses premiers morceaux dont « Acid Berbère » (D.ko records) en 2016, suivi d’ »Objectif Andromède » (UnderGroove Records) en 2017.

Les projets à venir en 2018 sont nombreux et commencent avec une collaboration avec Jean Tonique sur le titre “No worries”. Plusieurs disques sont prévus dans les mois à venir, dont un EP sur le label londonien Feelings, « Conan le berbère » et « Algerian Flag on the Moon » sur le label écossais 2sox Records

Il sera présent aux cotés de Dale Cooper et Ant1 le samedi 26 fevrier, 23h50-05h00.

L’International 5 rue Moret Paris 75011

Contact : https://www.facebook.com/events/640743817230516?ref=newsfeed

