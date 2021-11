Larry Espace Julien, 19 février 2022, Marseille.

Larry

Espace Julien, le samedi 19 février 2022 à 20:00

LA SAS Concerts présent, en accord avec Yuma Prod : ► Larry ► Samedi 19 février 2022 ► Espace Julien BILLETTERIE : ouverture le 8/11 – [https://bit.ly/larry-marseille](https://bit.ly/larry-marseille) _______________________ Il fallait guetter l’ascension de Larry. Parce qu’à à peine 21 ans, le rappeur de l’Est a réussi son arrivée fracassante dans le rap français grâce à une mixtape et une flopée de succès. Sa recette ? Détermination, flow et gimmicks imparables, gestuelle et attitude dans ses clips survitaminés ! Larry enchaîne les millions de vues et les certifications sur son premier projet Cité Blanche sorti en 2020. Cheveux peroxydés, tatouages Larry, c’est aussi une attitude, un look. Il a tout, et personne ne l’avait vu arriver. Ce qui plaît chez cet ancien rookie, désormais une des têtes d’affiche d’une scène rap qui enjaille et secoue en même temps, ce sont ses contrastes. Tête blonde solaire qui rappe des textes sombres, le strasbourgeois, qui s’avoue plus réservé dans la vie, donne tout dans ses morceaux, avec exubérance et créativité. « Les tatouages appartiennent à Abdelmalik mais c’est Larry qui les porte » dit une de ses proches. Son public ajouterait même que c’est le Petit Prince qui les revêt. Ayant entendu leur voix, c’est donc naturellement qu’il a nommé son premier album « Petit Prince ». En vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=G8RizzJFRO8](https://www.youtube.com/watch?v=G8RizzJFRO8) ► PASS SANITAIRE ⚠️ Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée de cet événement. ⚠️ Vous sera demandé : une attestation de vaccination complète (2 doses ou 1 pour les personnes ayant auparavant contracté la maladie) datant de plus de 7 jours ou un test PCR ou antigénique de moins de 72h ou un certificat de rétablissement de la Covid-19 d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Pour plus d’informations à ce sujet : gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire ⚠️ A l’entrée le contrôle se fera uniquement par QR code via support papier ou numérique. Pensez à vous munir de votre carte d’identité.

