EUR 0 0 Le massif de Larrun – Xoldo, présente un patrimoine naturel et historique important…

Avec un chargé de mission du CPIE, venez marcher sur les hauteurs d’Urrugne et de Biriatou à la découverte des vestiges de la présence des premiers bergers mise à jour par des passionnés tels que le Docteur Jacques Blot.

Dolmens, cromlechs… sont autant de témoignages de cette période qui a bouleversé le paysage des montagnes basques.

Distance: 5 km, dénivelé positif de 200 m. Prévoir, eau, pique nique et vêtements de circonstances.

RDV à la Ferme Larretchekoborda (Bon marcheur recommandé).

