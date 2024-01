Exposition de Jean-François Martinez à l’Arrosoir l’Arrosoir Figeac, samedi 3 février 2024.

Figeac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 10:00:00

fin : 2024-02-03 22:00:00

Mon parcours artistique a évolué, allant d’un fort engagement pour le Pop Art, pour évoluer ensuite jusqu’à la non figuration.

La peinture abstraite a été mon centre d’intérêt pendant une trentaine d’années au cours desquelles j’ai affirmé une réelle communauté d’esprit avec des peintres tels que Serge Poliakoff, Maurice Estève ou Sonia Delaunay. Sur le plan personnel, la couleur pure et la composition ont pris une place prépondérante dans mon travail. La simplification des volumes, et l’emploi de couleurs posées en aplat, sont pour moi des éléments qui dégagent suffisamment de force pour constituer un ensemble pictural. Aujourd’hui encore cela constitue la base essentielle de ma recherche.

Vernissage le 12 janvier à 18h00 en présence de l’artiste

l’Arrosoir rue de Crussol

Figeac 46100 Lot Occitanie



