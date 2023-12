Soirée Auberge Espagnole à l’Arrosoir Figeac l’Arrosoir Figeac, 3 décembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Soirée auberge espagnole pour fêter Noël ensemble.

Apporte et partage ce que tu veux, nous on s’occupe du vin chaud !.

2023-12-23 18:30:00 fin : 2023-12-23 22:00:00. EUR.

l’Arrosoir rue de Crussol

Figeac 46100 Lot Occitanie



An evening at the auberge espagnole to celebrate Christmas together.

Bring and share whatever you like, we’ll take care of the mulled wine!

Una velada en el auberge espagnole para celebrar juntos la Navidad.

Trae y comparte lo que quieras, ¡nosotros nos encargamos del vino caliente!

Abend in der spanischen Herberge, um gemeinsam Weihnachten zu feiern.

Bring und teile, was du willst, wir kümmern uns um den Glühwein!

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Figeac