Concert repas à l’Arrosir : Freud vit au Far West l’Arrosoir Figeac, 20 décembre 2023, Figeac.

Figeac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 19:00:00

fin : 2023-12-20 20:30:00

Tu hésites entre aller écouter un concert ou aller manger un bon chili ?

Alors tu es au bon endroit : en plus de régaler tes oreilles tu pourras profiter d’une préparation culinaire faîte sur scène après le spectacle en te restaurant d’un bon chili végétarien… ou pas !

Imaginez Sigmund Freud établissant une pâtisserie dans le Far West en 1907.

Vous voilà dans un cabaret hybride entre le western, la psychanalyse et l’univers culinaire obsédant la chanteuse…

Une rencontre entre la pop électronique, le rock psychédélique et le chili con carne.

Ivanne : chant, clavier, textes, composition

Sébastien : guitare, sampler, chant, composition.

Tu hésites entre aller écouter un concert ou aller manger un bon chili ?

Alors tu es au bon endroit : en plus de régaler tes oreilles tu pourras profiter d’une préparation culinaire faîte sur scène après le spectacle en te restaurant d’un bon chili végétarien… ou pas !

Imaginez Sigmund Freud établissant une pâtisserie dans le Far West en 1907.

Vous voilà dans un cabaret hybride entre le western, la psychanalyse et l’univers culinaire obsédant la chanteuse…

Une rencontre entre la pop électronique, le rock psychédélique et le chili con carne.

Ivanne : chant, clavier, textes, composition

Sébastien : guitare, sampler, chant, composition

EUR.

l’Arrosoir rue de Crussol

Figeac 46100 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Figeac