Marché de Noël à L’arrosoir ! l’Arrosoir Figeac, 16 décembre 2023, Figeac.

Figeac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 11:00:00

fin : 2023-12-16 16:00:00

Une journée exceptionnelle pour fêter Noël

Marché de Noël, maquillages féeriques, création de cartes de vœux, et les bonnes crêpes du Café Lorrain vous attendent !

De 0 à 99 ans, venez nombreux fêter Noël à L’arrosoir !.

Pour les horaires :

Marché de Noël : de 11h00 à 16h00

Stands de produits artisanaux locaux et stand solidaire

Maquillage : de 14h30 à 17h30

Atelier création de cartes de vœux : de15h00 à 17h00

Collaboration avec le Café Lorrain pour les crêpes : de 15h00 à 18h00

EUR.

l’Arrosoir rue de Crussol

Figeac 46100 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Figeac