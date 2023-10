Café deuil à l’Arrosoir l’Arrosoir Figeac, 15 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Avec Carine Blanchon et Marie Luce Gilbert – DAC 46

La mort, et si on osait en parler le temps d’une parenthèse ?

Perte d’un proche, annonce d’une maladie, suicide, séparation…

Quel accompagnement ? Qu’est ce que le deuil ?

Venez écouter, oser parler de ces sujets tabous, sans filtre, sans jugement.

Soirée proposée par la DAC 46 avec Carine Blanchon, Clinicienne et Marie Luce Gilbert, Médecin.

Pour tout âge/public.

2023-11-15 19:30:00 fin : 2023-11-15 21:30:00. EUR.

l’Arrosoir rue de Crussol

Figeac 46100 Lot Occitanie



With Carine Blanchon and Marie Luce Gilbert – DAC 46

What if we dared to talk about death for a moment?

The loss of a loved one, the announcement of an illness, suicide, separation…

What support is needed? What is bereavement?

Come and listen, and dare to talk about these taboo subjects, without filters, without judgment.

Evening organized by DAC 46 with Carine Blanchon, Clinician and Marie Luce Gilbert, Doctor.

For all ages/public

Con Carine Blanchon y Marie Luce Gilbert – DAC 46

¿Y si nos atreviéramos a hablar un rato de la muerte?

La pérdida de un ser querido, el anuncio de una enfermedad, el suicidio, la separación…

¿Qué apoyo se necesita? ¿Qué es el duelo?

Ven a escuchar y atrévete a hablar de estos temas tabú, sin filtros ni juicios.

Velada organizada por DAC 46 con Carine Blanchon, clínica, y Marie Luce Gilbert, médica.

Para todos los públicos

Mit Carine Blanchon und Marie Luce Gilbert – DAC 46

Der Tod – und wenn man es wagen würde, in einer Auszeit darüber zu sprechen?

Verlust eines Angehörigen, Ankündigung einer Krankheit, Selbstmord, Trennung…

Welche Begleitung gibt es? Was ist Trauer?

Kommen Sie und hören Sie zu, wagen Sie es, über diese Tabuthemen zu sprechen, ohne Filter, ohne Urteil.

Ein von der DAC 46 vorgeschlagener Abend mit Carine Blanchon, Klinikerin, und Marie Luce Gilbert, Ärztin.

Für jedes Alter/jede Zielgruppe

