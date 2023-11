Concert Panam Cajarc Express à l’Arrosoir l’Arrosoir Figeac, 4 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Le Panam Cajarc Express regroupe quatre musiciens et amis de longue date. C’est la rencontre des quatre éléments reliant Paris et Cajarc..

2023-11-04 19:30:00 fin : 2023-11-04 . .

l’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Panam Cajarc Express brings together four musicians and long-time friends. It is the meeting of the four elements linking Paris and Cajarc.

El Panam Cajarc Express es un grupo de cuatro músicos amigos desde hace mucho tiempo. Es la reunión de los cuatro elementos que unen París y Cajarc.

Der Panam Cajarc Express ist ein Zusammenschluss von vier Musikern und langjährigen Freunden. Es ist ein Treffen der vier Elemente, die Paris und Cajarc miteinander verbinden.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Figeac