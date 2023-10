Présentation de la saison : les nuits & les jours de Querbes l’Arrosoir Figeac, 12 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

En ce mois d’octobre, Les Nuits & les Jours de Querbes reviennent avec une nouvelle « Saison au coin du cantou ».

Une saison culturelle intime et chaleureuse, discrète et amicale, au plus proche des artistes. Près de la vaste cheminée de Querbes, mais aussi hors les murs, à l’auditorium de Figeac, à Capdenac-Gare ou à Peyrusse-le-Roc, l’association propose des concerts de jazz, des rencontres avec des écrivains suivies de repas partagés, des rencontres en milieu scolaire…

Présentation suivie du verre de l’amitié..

2023-10-12 18:30:00 fin : 2023-10-12 . EUR.

l’Arrosoir rue de Crussol

Figeac 46100 Lot Occitanie



This October, Les Nuits & les Jours de Querbes return with a new « Season at the corner of the cantou ».

A warm and intimate cultural season, discreet and friendly, close to the artists. Close to the vast Querbes fireplace, but also outside the walls, at the Figeac auditorium, Capdenac-Gare or Peyrusse-le-Roc, the association offers jazz concerts, meetings with writers followed by shared meals, encounters in schools?

Presentation followed by a glass of friendship.

Este mes de octubre, Les Nuits & les Jours de Querbes vuelven con una nueva « Temporada en el rincón del cantou ».

Una temporada cultural cálida e íntima, discreta y acogedora, lo más cerca posible de los artistas. Cerca de la gran chimenea de Querbes, pero también extramuros, en el auditorio de Figeac, Capdenac-Gare o Peyrusse-le-Roc, la asociación propone conciertos de jazz, encuentros con escritores seguidos de comidas compartidas, reuniones en escuelas?

Presentación seguida de una copa amistosa.

In diesem Oktober kehren Les Nuits & les Jours de Querbes mit einer neuen « Saison au coin du cantou » zurück.

Eine intime und warme, diskrete und freundliche kulturelle Saison, die den Künstlern am nächsten ist. Am großen Kamin von Querbes, aber auch außerhalb der Stadtmauern, im Auditorium von Figeac, in Capdenac-Gare oder in Peyrusse-le-Roc, bietet der Verein Jazzkonzerte, Treffen mit Schriftstellern, gefolgt von gemeinsamen Mahlzeiten, Begegnungen in Schulen usw. an

Präsentation mit anschließendem Glas.

