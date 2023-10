Théâtre : pour manger à la table des girafes il faut avoir un long cou – Cie La Bête à Cornes l’Arrosoir Figeac, 11 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Léon et Gabriel, tous les deux morts depuis quelque temps, prennent toujours du plaisir à rendre visite à leurs vieux amis de l’EHPAD « Le Long Chemin ».

Ils aiment discuter de tout et de rien, parler avec Lili, Rita et Jaco les seuls résidents qui les voient sans oublier Dialamba l’aide-soignant.

C’est avec humour et dérision que tout cela se passe, Léon et Gabriel, anciens comédiens, médiocres dira Gabriel, tiennent à monter un spectacle pour la fête de l’EHPAD… pour leurs potes…

Production : LA BETE A CORNES

Mise En Scène : Jean Mayer.

2023-10-11 20:00:00 fin : 2023-10-11 21:30:00. EUR.

l’Arrosoir rue de Crussol

Figeac 46100 Lot Occitanie



Léon and Gabriel, both dead for some time, still enjoy visiting their old friends at EHPAD « Le Long Chemin ».

They like to talk about everything and anything, with Lili, Rita and Jaco, the only residents who see them, not forgetting Dialamba, the orderly.

With humor and derision, Léon and Gabriel, both former comedians (and mediocre, as Gabriel would say), are determined to put on a show for the EHPAD?s party… for their buddies…

Production : LA BETE A CORNES

Stage Direction : Jean Mayer

Léon y Gabriel, ambos muertos desde hace tiempo, siguen disfrutando de las visitas a sus viejos amigos en el EHPAD « Le Long Chemin ».

Les gusta hablar de todo y de nada, con Lili, Rita y Jaco, los únicos residentes que los ven, sin olvidar a Dialamba, el asistente de cuidados.

Todo ello con humor y sorna. Léon y Gabriel, antiguos cómicos -mediocres, como diría Gabriel- quieren montar un espectáculo para la fiesta del EHPAD… para sus compañeros…

Producción: LA BETE A CORNES

Dirección: Jean Mayer

Leon und Gabriel, die beide schon seit einiger Zeit tot sind, haben immer noch Spaß daran, ihre alten Freunde im Pflegeheim « Le Long Chemin » zu besuchen.

Sie unterhalten sich gerne über alles und nichts, sprechen mit Lili, Rita und Jaco, den einzigen Bewohnern, die sie sehen, und vergessen auch nicht Dialamba, den Pfleger.

Die beiden ehemaligen Schauspieler Léon und Gabriel, von denen Gabriel sagt, sie seien mittelmäßig, wollen unbedingt eine Aufführung für das Fest des Pflegeheims organisieren… für ihre Kumpels….

Produktion: LA BETE A CORNES (Das Tier mit den Hörnern)

Regie: Jean Mayer

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Figeac