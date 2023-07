Spectacle Fi’Randa L’Arrosoir Figeac, 22 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Spectacle et initiation.

Randa nous propose un spectacle de danse orientale et nous invite ensuite à la suivre pour une initiation..

2023-07-22 18:30:00 fin : 2023-07-22 20:30:00. EUR.

L’Arrosoir rue du crussol

Figeac 46100 Lot Occitanie



Show and initiation.

Randa offers us a bellydance show and then invites us to follow her for an initiation.

Espectáculo e iniciación.

Randa nos ofrece un espectáculo de danza del vientre y luego nos invita a seguirla para una iniciación.

Aufführung und Einführung.

Randa führt uns eine Bauchtanzshow vor und lädt uns anschließend ein, ihr zu einer Einführung zu folgen.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Figeac