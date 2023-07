Projection enfant pour les 3/6 ans l’Arrosoir Figeac, 13 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Courts métrages créatifs.

Une séance à destination des plus jeunes (3/6 ans)..

2023-07-13 10:45:00 fin : 2023-07-13 11:45:00. EUR.

l’Arrosoir rue de Crussol

Figeac 46100 Lot Occitanie



Creative short films.

A session for the very young (3/6 years).

Cortometrajes creativos.

Una proyección para los más pequeños (3/6 años).

Kreative Kurzfilme.

Eine Vorstellung für die Jüngsten (3/6 Jahre).

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Figeac