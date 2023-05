DJette – Madame Noisette à l’Arrosoir ! l’Arrosoir, 21 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Madame Noisette mixe avec vinyles, essentiellement des 45 tours et quelques maxi.

Son univers est très vintage années 70,80,90.. disco, pop-rock, soul….

2023-06-21 à 22:00:00 ; fin : 2023-06-21 . EUR.

l’Arrosoir rue du Crussol

Figeac 46100 Lot Occitanie



Madame Noisette mixes with vinyls, mainly 45s and some EPs.

Her universe is very vintage years 70,80,90… disco, pop-rock, soul…

Madame Noisette mezcla con vinilos, principalmente 45s y algunos EPs.

Su universo es muy vintage años 70, 80, 90… disco, pop-rock, soul…

Madame Noisette mixt mit Vinyl, hauptsächlich mit Singles und einigen Maxi-Platten.

Ihre Welt ist sehr Vintage-lastig (70er, 80er, 90er Jahre)… Disco, Pop-Rock, Soul…

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Figeac