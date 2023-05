EXPOSITION CÉLÉ’TÉ 2023 – Environnement et milieux aquatiques avec Ad Naturam l’Arrosoir, 10 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Avec les superbes planches illustrées « La Minute Nature » de l’Asso Ad Naturam, venez découvrir les bizarreries de la nature en une minute chrono !

Célé’té en Vallée du Célé revient cette année du 10 au 18 juin 2023.

Cette manifestation regroupe plusieurs acteurs du territoire autour d’une grande fête pour célébrer l’arrivé des beaux jours dans la vallée du Célé.

Plusieurs activités sont proposées : animations natures et sportives, fête de l’eau, journées festives, conférences, journées scolaires…

Le but est de proposer une offre culturelle attirant le maximum de public sur le territoire tout en faisant passer de nombreux messages de sensibilisation autour de nos grands enjeux de changement globaux et de préservation des milieux aquatiques !

Avec l’Association Ad Naturam > https://adnaturam.org.

2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

l’Arrosoir rue de Crussol

Figeac 46100 Lot Occitanie



With the superb illustrated boards « La Minute Nature » from Ad Naturam, come and discover the oddities of nature in one minute !

Célé’té in the Célé Valley comes back this year from June 10th to 18th 2023.

This event gathers several actors of the territory around a big party to celebrate the arrival of the beautiful days in the valley of Célé.

Several activities are proposed : nature and sports animations, water festival, festive days, conferences, school days…

The goal is to propose a cultural offer attracting the maximum of public on the territory while making pass many messages of sensitizing around our great stakes of global change and preservation of the aquatic environments!

With the Association Ad Naturam > https://adnaturam.org

Con las magníficas láminas ilustradas « La Minute Nature » de Ad Naturam, ¡venga a descubrir las rarezas de la naturaleza en un minuto!

Célé’té en el Valle del Célé vuelve este año del 10 al 18 de junio de 2023.

Este evento reúne a varios actores del territorio en torno a una gran fiesta para celebrar la llegada de los días bonitos en el valle del Célé.

Se proponen varias actividades: actividades de naturaleza y deportivas, fiesta del agua, jornadas festivas, conferencias, jornadas escolares…

El objetivo es proponer una oferta cultural que atraiga al máximo número de personas a la zona, ¡al tiempo que se transmiten numerosos mensajes de sensibilización ante los grandes retos del cambio global y la preservación de los medios acuáticos!

Con la Asociación Ad Naturam > https://adnaturam.org

Mit den wunderschönen Bildtafeln « La Minute Nature » von Asso Ad Naturam können Sie die Merkwürdigkeiten der Natur in einer Minute entdecken!

Célé’té en Vallée du Célé kehrt dieses Jahr vom 10. bis 18. Juni 2023 zurück.

Diese Veranstaltung vereint mehrere Akteure der Region um ein großes Fest, um die Ankunft der schönen Tage im Tal der Célé zu feiern.

Es werden mehrere Aktivitäten angeboten: Natur- und Sportanimationen, Wasserfest, Festtage, Konferenzen, Schultage…

Ziel ist es, ein kulturelles Angebot zu schaffen, das möglichst viele Menschen in das Gebiet lockt und gleichzeitig zahlreiche Botschaften zur Sensibilisierung für die großen Herausforderungen des globalen Wandels und des Schutzes der aquatischen Lebensräume vermittelt!

Mit dem Verein Ad Naturam > https://adnaturam.org

Mise à jour le 2023-05-21 par OT Figeac