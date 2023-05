Boum des enfants! À l’Arrosoir l’Arrosoir, 7 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Viens danser et t’amuser sous le soleil de l’Arrosoir !

Un goûter sera offert pour fêter les 5 ans !.

2023-06-07 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-07 17:00:00. EUR.

l’Arrosoir rue du crussol

Figeac 46100 Lot Occitanie



Come dance and have fun under the sun at the Arrosoir!

A snack will be offered to celebrate the 5th anniversary!

¡Ven a bailar y divertirte al sol en el Arrosoir!

¡Se ofrecerá un aperitivo para celebrar el 5º aniversario!

Komm, tanz und amüsier dich unter der Sonne der Gießkanne!

Zur Feier des 5. Geburtstags wird ein Imbiss angeboten!

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Figeac