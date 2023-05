Soirée Tango argentin à l’Arrosoir- Bal milonga l’Arrosoir, 3 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Un vrai moment de convivialité où la notion de danse sociale prend tout son sens. Vamos !

La milonga est le bal du tango argentin.

L’occasion de tester les pas appris lors de l’atelier mais aussi de rencontrer et de danser avec des danseurs et danseuses plus expérimenté.es..

2023-06-03 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-03 22:00:00. EUR.

l’Arrosoir rue du crussol

Figeac 46100 Lot Occitanie



A real moment of conviviality where the notion of social dance takes all its meaning. Vamos !

The milonga is the ball of the Argentinean tango.

It is an opportunity to test the steps learned during the workshop but also to meet and dance with more experienced dancers.

Un verdadero momento de convivencia en el que la noción de baile social adquiere todo su sentido. ¡Vamos!

La milonga es el baile del tango argentino.

Es la ocasión de probar los pasos aprendidos durante el taller, pero también de encontrarse y bailar con bailarines más experimentados.

Ein echter Moment der Geselligkeit, in dem der Begriff des sozialen Tanzes seine volle Bedeutung erlangt. Vamos!

Die Milonga ist der Ball des argentinischen Tangos.

Eine Gelegenheit, die im Workshop erlernten Schritte auszuprobieren, aber auch erfahrenere Tänzerinnen und Tänzer zu treffen und mit ihnen zu tanzen.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Figeac