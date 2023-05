LA CABANE À HISTOIRES • De l’image à l’imaginaire l’Arrosoir, 24 mai 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Pour 0/5 ans en partenariat avec Premières Pages

L’Arrosoir vous propose chaque mercredi de mai, des lectures et des ateliers pour les tout petits..

2023-05-24

l’Arrosoir rue de Crussol

Figeac 46100 Lot Occitanie



For 0/5 years in partnership with Premières Pages

Every Wednesday in May, L’Arrosoir offers readings and workshops for the very young.

Para 0/5 años en asociación con Premières Pages

Todos los miércoles de mayo, L’Arrosoir propone lecturas y talleres para los más pequeños.

Für 0/5 Jahre in Zusammenarbeit mit Premières Pages

L’Arrosoir bietet Ihnen jeden Mittwoch im Mai Lesungen und Workshops für die ganz Kleinen an.

Mise à jour le 2023-05-20 par OT Figeac