Grand Bal Gascon – Larrivière Saint Savin Larrivière-Saint-Savin, 26 novembre 2023, Larrivière-Saint-Savin.

Larrivière-Saint-Savin,Landes

Bal gascon organisé par l’association de La Grange. Animé par Los Esvagats de l’Adour. Restauration et buvette sur place..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



Gascon ball organized by the La Grange association. Entertainment by Los Esvagats de l’Adour. Catering and refreshments on site.

Baile gascón organizado por la asociación La Grange. Animación a cargo de Los Esvagats de l’Adour. Catering y refrescos in situ.

Gascogne-Ball, organisiert von der Association de La Grange. Unterhalten von Los Esvagats de l’Adour. Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Grenade