Vide grenier – Larrivière Saint Savin Larrivière-Saint-Savin, 19 novembre 2023, Larrivière-Saint-Savin.

Larrivière-Saint-Savin,Landes

Vide grenier organisé par le Comité des fêtes de Larrivière Saint Savin. Salle chauffée et restauration sur place..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



Flea market organized by the Comité des fêtes de Larrivière Saint Savin. Heated hall and on-site catering.

Mercadillo organizado por el Comité des fêtes de Larrivière Saint Savin. Sala climatizada y restauración in situ.

Vide grenier organisé par le Comité des fêtes de Larrivière Saint Savin. Beheizter Saal und Verpflegung vor Ort.

