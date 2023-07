Descente de l’Adour en canoë Larrivière-Saint-Savin, 13 juillet 2023, Larrivière-Saint-Savin.

Larrivière-Saint-Savin,Landes

Durant une balade commentée, les techniciens rivières du SIMAL vous dévoileront les particularités de ce fleuve. Lors d’une halte dans le site naturel des Saligues, les techniciens naturalistes du Département vous feront découvrir la faune et la flore locale..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 16:00:00. EUR.

Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



During a guided tour, SIMAL?s river technicians will reveal the particularities of this river. During a stopover at the Saligues nature reserve, the department?s naturalist technicians will introduce you to the local flora and fauna.

Durante un paseo guiado, los técnicos fluviales de SIMAL le descubrirán las particularidades de este río. Durante una parada en la reserva natural de Saligues, los técnicos naturalistas del departamento le ayudarán a descubrir la flora y la fauna locales.

Während eines geführten Spaziergangs werden Ihnen die Fluss-Techniker des SIMAL die Besonderheiten dieses Flusses erklären. Bei einem Halt im Naturschutzgebiet Les Saligues zeigen Ihnen die Naturwissenschaftler des Departements die lokale Fauna und Flora.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Grenade