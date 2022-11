Larrivet en fête ! Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Gironde Léognan A l’approche des fêtes de fin d’année, le meilleur des Papilles en folies s’invite au Château Larrivet Haut-Brion.

Venez partager un moment convivial autour de quatre accords mets et vins d’exception. Caviar x Les Demoiselles de Larrivet Haut-Brion 2019

Fromage affiné x Château Larrivet Haut-Brion 2017

Truffe x Château Larrivet Haut-Brion 2016

Chocolat x Château Larrivet Haut-Brion 2011 Sélection de produits régionaux : Caviar de la Maison Sturia, Truffe de la maison Aléna, Chocolaterie Maëlig. A l’approche des fêtes de fin d’année, le meilleur des Papilles en folies s’invite au Château Larrivet Haut-Brion.

