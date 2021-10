Ungersheim Ecomusée d'Alsace Haut-Rhin, Ungersheim L’arrivée du Saint-Nicolas Ecomusée d’Alsace Ungersheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ungersheim

L'arrivée du Saint-Nicolas

Ecomusée d'Alsace, le dimanche 26 décembre

Vêtu de son plus beau costume, le Saint-Nicolas fait son arrivée dans le village accompagné de ses hallebardiers et de ses musiciens. Venez l’accueillir et partager un délicieux goûter en sa compagnie à l’Écomusée d’Alsace. Profitez également de votre venue au musée et participez aux nombreuses animations prévues tout au long de la journée.

Adulte (18 ans et +) 15€ | Enfant (4 – 17 ans) 10€ |Enfant (- 4 ans) gratuit Cet événement est compris dans le tarif d’entrée du musée

Une merveilleuse rencontre à l’Écomusée d’Alsace ! Ecomusée d’Alsace Ungersheim 68190 Ungersheim Chemin du Grosswald Haut-Rhin

2021-12-26

