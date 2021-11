Ungersheim Ungersheim Haut-Rhin, Ungersheim L’arrivée des Rois Mages Ungersheim Ungersheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ungersheim

L’arrivée des Rois Mages Ungersheim, 2 janvier 2022, Ungersheim. L’arrivée des Rois Mages Ungersheim

2022-01-02 14:00:00 – 2022-01-02 17:00:00

Ungersheim Haut-Rhin Ungersheim EUR Dernier événement de la saison à l’Écomusée d’Alsace Venez fêter l’Épiphanie le 2 janvier à l’Écomusée d’Alsace, assistez au cortège des petits rois et faites la rencontre de Caspar, Melchior et Balthasar, les Rois Mages venus rencontrer l’enfant Jésus. +33 3 89 74 44 74 Dernier événement de la saison à l’Écomusée d’Alsace Venez fêter l’Épiphanie le 2 janvier à l’Écomusée d’Alsace, assistez au cortège des petits rois et faites la rencontre de Caspar, Melchior et Balthasar, les Rois Mages venus rencontrer l’enfant Jésus. Ungersheim

dernière mise à jour : 2021-11-02 par Ecomusee alsace

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Ungersheim Autres Lieu Ungersheim Adresse Ville Ungersheim lieuville Ungersheim