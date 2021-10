Ungersheim Ecomusée d'Alsace Haut-Rhin, Ungersheim L’arrivée des Rois Mages Ecomusée d’Alsace Ungersheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ecomusée d’Alsace, le dimanche 2 janvier 2022 à 14:00

Venez fêter l’Epiphanie le 2 janvier à l’Écomusée d’Alsace, assistez au cortège des petits rois et faites la rencontre de Caspar, Melchior et Balthasar, les Roi Mages venus rencontrer l’enfant Jésus.

Adulte (18 ans et +) 15€ | Enfant (4 – 17 ans) 10€ |Enfant (- 4 ans) gratuit

Dernier événement de la saison à l’Écomusée d’Alsace Ecomusée d’Alsace Ungersheim 68190 Ungersheim Chemin du Grosswald Haut-Rhin

