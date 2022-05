L’arrivée des britons en Armorique : une fenêtre sur l’histoire ancienne de Pléneuf Val André Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Pléneuf-Val-André Dans le cadre de l’inauguration de la statue jumelle Saint Symphorien de Pléneuf-Val-André à Carnoët, le Collectif Saint Symphorien de Pléneuf Val-André organise des tables rondes, animées par Olivier Caillebot, journaliste réalisateur.

Les exposés historiques des spécialistes de renom seront ponctués par des chants de Clarisse Lavanant. saintsymphorien@valandre.org https://saintsymphorienpleneuf.wordpress.com/ Dans le cadre de l’inauguration de la statue jumelle Saint Symphorien de Pléneuf-Val-André à Carnoët, le Collectif Saint Symphorien de Pléneuf Val-André organise des tables rondes, animées par Olivier Caillebot, journaliste réalisateur.

