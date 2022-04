L’arrivée des artistes à Cherbourg – conférence, 20 novembre 2022, .

L’arrivée des artistes à Cherbourg – conférence

2022-11-20 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-20

Cherbourg a toujours été une ville appréciée des artistes. L’occasion de parcourir le panorama historique des vues et de représentations de Cherbourg, réalisées par des artistes de Normandie et d’ailleurs. L’évolution, les changements et le charme de cette ville portuaire se retrouvent dans des œuvres où le dénominateur commun est la mer.

