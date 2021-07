Haguenau Haguenau 67500, Haguenau L’arrivée de l’hiver en forêt Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: 67500

Haguenau

L’arrivée de l’hiver en forêt Haguenau, 21 novembre 2021-21 novembre 2021, Haguenau. L’arrivée de l’hiver en forêt 2021-11-21 – 2021-11-21

Haguenau 67500 La « mauvaise » saison est là et pourtant tant de belles choses s’offrent à celui qui veut les voir ! Les magnifiques bourgeons violets de l’aulne, les mousses verdoyantes, la silhouette majestueuse du hêtre…

