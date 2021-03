Herbignac Le Comptoir Herbignac, Loire-Atlantique L’arrière Saison : Théâtre d’improvisation Le Comptoir Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

L'arrière Saison : Théâtre d'improvisation

Le Comptoir, le samedi 24 avril 2021 à 09:00

Des spectacles d'improvisation théâtrales, proposés par l'association La Petite Saison toute l'année. Ces improvisateurs.rices s'invitent dans plusieurs lieux atypiques de la Presqu'île. Cette fois-ci rendez-vous à Herbignac !

Le Comptoir
1 Rue Saint-Cyr 44410 Herbignac
Herbignac Loire-Atlantique

