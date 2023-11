Week-end de l’humour LARREULE Larreule, 25 novembre 2023, Larreule.

Larreule,Hautes-Pyrénées

« le week-end de l’humour de Larreule » reprend !

Cette année, l’Association « L’Entonnoir » de Larreule organise deux jours d’animations et de rires.

Le 25 novembre, à 21h : spectacle « Vive l’Amour ! »

Le 26 novembre, à 15 h : spectacle avec libre participation avec La Baf Improvise.

Venez nombreuses et nombreux, vous divertir avec eux..

2023-11-25 21:00:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

LARREULE Village

Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Larreule?s weekend of humour is back!

This year, the « L’Entonnoir » association in Larreule is organizing two days of entertainment and laughter.

November 25, 9pm: « Vive l’Amour! »

November 26, 3pm: free show with La Baf Improvise.

Come one, come all, and join in the fun.

¡Vuelve el « fin de semana del humor Larreule »!

Este año, la asociación « L’Entonnoir » de Larreule organiza dos días de diversión y risas.

25 de noviembre, 21:00 h: « ¡Vive l’Amour! »

26 de noviembre, 15.00 h: espectáculo gratuito con La Baf Improvise.

Vengan todos a divertirse.

« Das Humorwochenende in Larreule geht in die nächste Runde!

Dieses Jahr organisiert der Verein « L’Entonnoir » aus Larreule zwei Tage voller Unterhaltung und Lachen.

Am 25. November, um 21 Uhr: Show « Vive l’Amour! »

Am 26. November, um 15 Uhr: Show mit freier Teilnahme mit La Baf Improvise.

Kommen Sie zahlreich und amüsieren Sie sich mit ihnen.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65