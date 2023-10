Journée ateliers d’artistes LARREULE Larreule, 15 octobre 2023, Larreule.

Larreule,Hautes-Pyrénées

Rendez-vous à Larreule pour une journée à la découverte d’ateliers d’artistes.

Un parcours en calèche d’atelier en atelier vous sera proposé.

Un food truck sera sur place pour vous régaler..

2023-10-15 14:00:00 fin : 2023-10-15 12:30:00. EUR.

LARREULE

Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Join us in Larreule for a day exploring artists’ studios.

A horse-drawn carriage will take you from studio to studio.

A food truck will be on hand to treat you.

Únase a nosotros en Larreule para pasar un día explorando los talleres de los artistas.

Un coche de caballos le llevará de estudio en estudio.

También habrá un camión de comida.

Wir treffen uns in Larreule, um einen Tag lang die Ateliers von Künstlern zu entdecken.

Eine Kutschfahrt von Atelier zu Atelier wird Ihnen angeboten.

Ein Foodtruck wird vor Ort sein, um Sie zu verköstigen.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65