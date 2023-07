Cet évènement est passé Danse-theatre: La terre qui ne voulait plus tourner Larret en Mouvements Saint-Saud-Lacoussière Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Saud-Lacoussière Danse-theatre: La terre qui ne voulait plus tourner Larret en Mouvements Saint-Saud-Lacoussière, 14 juillet 2023, Saint-Saud-Lacoussière. Danse-theatre: La terre qui ne voulait plus tourner 14 et 15 juillet Larret en Mouvements 5 euros pour adutls, prix libre pour enfants La terre qui ne voulait plus tourner piece de danse-theatre pergourdine tout public Texte de Françoise du Chaxel Nous avons le plaisir de vous convier vendredi 14 et samedi 15 Juillet a 20h à Larret pour la présentation de notre fin de résidence autour de la pièce « La terre qui ne voulait plus tourner » de Françoise du Chaxel. Cette création est issue d’une semaine d’atelier théâtre et mouvement, avec un accompagnement musical et des créations sonores de Lionel Banievicz et des formes scénographiques sous l’œil d’Antoine Bachmann. A partir de temps de recherches collectives et des expériences des participant.e.s, nous avons dessiné cette pièce chorégraphiée par Nati Capdevila et mise en scène Maloue Eon. Au plaisir de ses belles soirées de partage. Il est possible de réserver un repas pour vendredi soir (avant la représentation) et le bar sera ouvert le Vendredi et samedi soir avant et après la représentation! Le Samedi soir la résentations sera suivi par un concert dansant sur la terrasse Larret en Mouvements 23 impasse du Chalard 24470 saint saud lacoussière Saint-Saud-Lacoussière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 24 97 78 http://larret-a-venir.fr [{« type »: « email », « value »: « studio.larret@gmail.com »}] Larret est un lieu de vie collective, de création et d’accueil où se développent des projets autour du geste et du mouvement dansé dans leur dimension écologique. Un lieu éco-somatique pour ceux qui y habitent et ceux qui viennent, danseurs, chercheurs, philosophes, artisans, curieux… Gare SNCF: Thiviers, Parking sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T19:00:00+02:00 – 2023-07-14T21:30:00+02:00

