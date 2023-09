Soirée conte autour d’un feu Larressore, 16 septembre 2023, Larressore.

Larressore,Pyrénées-Atlantiques

Découverte en autonomie de notre forêt nourricière : vous pourrez vous balader au gré de vos envies, rencontrer les membres de l’association qui répondront à vos questions avec grand plaisir. Vous aurez droit : au spectacle « conte », à un casse-croûte, sachant que votre billet sera numéroté et donnera lieu à un tirage tombola le soir-même de l’évènement (les numéros gagnants seront dotés de produits et/ou services issus de notre forêt… Surprise, surprises…)

Pour les habitués et pour tous ceux qui voudraient découvrir notre nouvelle création insolite, vous savez que le nombre de places est limité (pas plus de 80 participants entre les organisateurs et les spectateurs)..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 22:00:00. EUR.

Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Self-guided discovery of our nourishing forest: you can wander around as you please, meeting members of the association who will be delighted to answer your questions. Your ticket will be numbered and will give rise to a tombola draw on the evening of the event (the winning numbers will receive products and/or services from our forest? Surprise, surprises?)

For our regulars and for all those who would like to discover our new unusual creation, you know that the number of places is limited (no more than 80 participants between the organizers and the spectators).

Descubra nuestro bosque a su aire: podrá pasear a su antojo y conocer a los miembros de la asociación, que estarán encantados de responder a sus preguntas. Su entrada estará numerada y entrará en un sorteo que se celebrará la noche del evento (los números ganadores recibirán productos y/o servicios de nuestro bosque.) Sorpresa, sorpresas…)

Para nuestros asiduos y para todos aquellos que quieran descubrir nuestra nueva creación insólita, ya saben que el número de plazas es limitado (no más de 80 participantes entre organizadores y espectadores).

Selbstständige Erkundung unseres Mutterwaldes: Sie können nach Lust und Laune spazieren gehen und die Mitglieder des Vereins treffen, die Ihnen gerne Ihre Fragen beantworten. Sie haben Anspruch auf: eine Märchenaufführung, einen Imbiss, wobei Ihre Eintrittskarte nummeriert ist und am Abend der Veranstaltung an einer Verlosung teilnimmt (die Gewinner erhalten Produkte und/oder Dienstleistungen aus unserem Wald? Überraschung, Überraschungen?)

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt (nicht mehr als 80 Teilnehmer zwischen Organisatoren und Zuschauern).

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque