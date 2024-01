Défilé des Kotilunak Larressore, vendredi 16 février 2024.

Défilé des Kotilunak Larressore Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16

fin : 2024-02-16

De quartier en quartier, dolon-dolon!

A l’arrivée du printemps, de quartier en quartier et même dans les villages voisins.

Si un dimanche matin vous entendez des cloches sonner et sonner entre 10:00 et 13:30 ne vous inquiétez pas, les kotilun(s) sont dans les parages! Et n’hésitez pas à proposer un petit rafraichissant au passage, au besoin, on ne sait jamais!

EUR.

Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Défilé des Kotilunak Larressore a été mis à jour le 2024-01-22 par Office de Tourisme Pays Basque