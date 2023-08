Course cylcliste » La Vuelta » Larrau, 9 septembre 2023, Larrau.

Larrau,Pyrénées-Atlantiques

Une des grandes courses d’Europe, inspirée des Tours de France et d’Italie.

Du 26 août au 17 septembre 2023, La Vuelta 23 sera composée de 21 étapes et couvrira une distance totale de 3 153.8 km.

Etapes locales : Lanne en Barétous, Col Hourèce, Sainte-Engrâce, Auberge du Logibar, Col Erroymendi, Larrau, Port de Larrau..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 16:30:00. EUR.

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



One of Europe’s great races, inspired by the Tours de France and Italy.

From August 26 to September 17, 2023, La Vuelta 23 will comprise 21 stages covering a total distance of 3,153.8 km.

Local stages: Lanne en Barétous, Col Hourèce, Sainte-Engrâce, Auberge du Logibar, Col Erroymendi, Larrau, Port de Larrau.

Una de las grandes carreras europeas, inspirada en los Tours de Francia e Italia.

Del 26 de agosto al 17 de septiembre de 2023, la Vuelta 23 constará de 21 etapas que cubrirán una distancia total de 3.153,8 km.

Etapas locales: Lanne en Barétous, Col Hourèce, Sainte-Engrâce, Auberge du Logibar, Col Erroymendi, Larrau, Port de Larrau.

Eines der großen Rennen in Europa, das von den Touren von Frankreich und Italien inspiriert wurde.

Vom 26. August bis zum 17. September 2023 wird La Vuelta 23 aus 21 Etappen bestehen und eine Gesamtstrecke von 3.153,8 km zurücklegen.

Lokale Etappen: Lanne en Barétous, Col Hourèce, Sainte-Engrâce, Auberge du Logibar, Col Erroymendi, Larrau, Port de Larrau.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque