Jeu de piste : hêtres ou êtres D19, 22 août 2023, Larrau.

Le CPIE Pays Basque contribue à créer des comportements responsables vis-à-vis de notre cadre de vie en développant des animations.

Hêtres ou êtres ? Saurez vous qui se cache dans la forêt d’Iraty ?.

2023-08-22 à ; fin : 2023-08-22 17:00:00. EUR.

D19

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The CPIE Pays Basque contributes to create responsible behaviors towards our living environment by developing animations.

Beech trees or beings ? Will you know who is hiding in the forest of Iraty ?

El CPIE Pays Basque contribuye a crear un comportamiento responsable hacia nuestro entorno vital mediante el desarrollo de actividades.

¿Hayas o seres? ¿Sabrás quién se esconde en el bosque de Iraty?

Das CPIE Baskenland trägt durch die Entwicklung von Animationen dazu bei, verantwortungsbewusste Verhaltensweisen gegenüber unserem Lebensraum zu schaffen.

Buchen oder Wesen? Werden Sie wissen, wer sich im Wald von Iraty versteckt?

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme Pays Basque