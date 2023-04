Animations nature avec la LPO : ateliers pour les enfants Accueil chalet ornithologie, 9 août 2023, Larrau.

Exposition, cabinet de curiosité, boutique, salon lecture, supports pédagogiques et résultats des comptages au jour le jour, venez y découvrir tous les secrets de la migration des oiseaux au Pays basque !

Des ateliers pour les enfants sont proposés pour faire découvrir la migration aux plus jeunes (6 à 9 ans).

Inscriptions obligatoires auprès des chalets d’iraty..

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 12:00:00. EUR.

Accueil chalet ornithologie Iraty

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An exhibition, a curiosity cabinet, a store, a reading room, educational materials and daily count results, come and discover all the secrets of bird migration in the Basque Country!

Workshops for children are offered to help them discover migration (6 to 9 years old).

Registration required at the chalets d’iraty.

Una exposición, un gabinete de curiosidades, una tienda, una sala de lectura, material pedagógico y los resultados de los conteos diarios, ¡venga a descubrir todos los secretos de la migración de las aves en el País Vasco!

Se ofrecen talleres infantiles para que los más pequeños (de 6 a 9 años) descubran la migración.

Inscripción obligatoria en los chalets iraty.

Ausstellung, Kuriositätenkabinett, Shop, Leselounge, pädagogische Materialien und tagesaktuelle Zählergebnisse – entdecken Sie hier alle Geheimnisse des Vogelzugs im Baskenland!

Es werden Workshops für Kinder angeboten, um den Jüngsten (6 bis 9 Jahre) die Migration näher zu bringen.

Anmeldungen sind bei den Chalets d’iraty erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme Pays Basque