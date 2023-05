Sortie VTT à Iraty D19, 2 août 2023, .

Une des deux boucles vous sera proposées :

– Boucle de 17 km – Dénivelé 657 mètres – Balade familiale. A la découverte du pastoralisme et de l’histoire d’Iraty.

– Boucle Casas d’Irati de 19 kms – Dénivelé 730 mètres – Niveau facile

Je vous propose une balade familiale qui nous emmènera dans les profondeurs et l’histoire de la forêt d’Iraty..

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 17:00:00. EUR.

D19 Les chalets d’Iraty

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



One of the two loops will be proposed to you:

– Loop of 17 km – Difference in altitude 657 meters – Family walk. To discover the pastoralism and the history of Iraty.

– Loop Casas d’Irati of 19 kms – Difference in altitude 730 meters – Easy level

I propose a family walk that will take us into the depths and history of the Iraty forest.

Se le propondrá uno de los dos bucles:

– Bucle de 17 km – Desnivel de 657 metros – Paseo en familia. Descubriendo el pastoreo y la historia de Irati.

– Bucle Casas d’Irati de 19 kms – Desnivel 730 metros – Nivel fácil

Te propongo un paseo en familia que nos adentrará en las profundidades y la historia del bosque de Iraty.

Eine der beiden Schleifen wird Ihnen angeboten:

– Rundweg von 17 km – Höhenunterschied 657 m – Familienspaziergang. Entdecken Sie die Weidewirtschaft und die Geschichte von Iraty.

– Rundweg Casas d’Irati von 19 km – Höhenunterschied 730 Meter – Leichtes Niveau

Ich schlage Ihnen einen Familienspaziergang vor, der uns in die Tiefen und die Geschichte des Waldes von Iraty führt.

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de Tourisme Pays Basque