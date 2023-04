Découverte des milieux aquatiques et lieux de pêche à la truite, 11 juillet 2023, Larrau.

Découverte des milieux aquatiques et lieux de pêche à la truite dans le massif d’Iraty. Découverte de la rivière « le rio Iraty » directement sur les berges et dans l’eau. Explications sur la notion de ligne de partage des eaux, exposé sur les populations de truites méditerranéennes et atlantiques présentes au Pays Basque. Rendez-vous à l’espace d’accueil des chalets..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 12:00:00. EUR.

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discovery of aquatic environments and trout fishing in the Iraty massif. Discovery of the river « le rio Iraty » directly on the banks and in the water. Explanations on the notion of watershed, presentation on the Mediterranean and Atlantic trout populations present in the Basque Country. Meeting point at the reception area of the chalets.

Descubrir los medios acuáticos y los lugares de pesca de la trucha en el macizo del Iraty. Descubrimiento del río Iraty directamente en las orillas y en el agua. Explicaciones sobre el concepto de cuenca hidrográfica, presentación de las poblaciones de trucha mediterránea y atlántica presentes en el País Vasco. Cita en la recepción de los chalets.

Entdeckung des Wassermilieus und der Orte, an denen man im Massif d’Iraty Forellen angeln kann. Entdeckung des Flusses « le rio Iraty » direkt am Ufer und im Wasser. Erklärungen zum Begriff der Wasserscheide, Vortrag über die im Baskenland vorkommenden mediterranen und atlantischen Forellenpopulationen. Treffpunkt: Empfangsbereich der Chalets.

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme Pays Basque