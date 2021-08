Guilligomarc'h Guilligomarc'h Finistère, Guilligomarc'h L’arpenteur – LES RIAS 2021 Guilligomarc’h Guilligomarc'h Catégories d’évènement: Finistère

Guilligomarc'h

L’arpenteur – LES RIAS 2021 Guilligomarc’h, 28 août 2021, Guilligomarc'h. L’arpenteur – LES RIAS 2021 2021-08-28 14:42:00 – 2021-08-28 15:27:00

Guilligomarc’h Finistère Guilligomarc’h Compagnie Mo3

Brest (29) – Théâtre jonglé musical – 45 min

(Création bretonne 2019) – jauge : 600 personnes TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 6 ANS Seul à l’intérieur d’un cercle de 7 mètres de diamètre, Pierre Jallot se confronte à un tas de 100 ardoises. 45 minutes d’effeuillage jonglé, intime et poétique pour arriver à bout de ces 80kg de schiste.

Comment se laisser guider par le poids de l’objet, sa forme, sa matière ?

L’Arpenteur appréhende l’ardoise pour donner naissance à une danse, à un souvenir, à une histoire éphémère, personnelle. Spectacle accompagné par Le Fourneau Parking PMR – Navette PMR – Handicap auditif – Handicap mental Compagnie Mo3

Brest (29) – Théâtre jonglé musical – 45 min

(Création bretonne 2019) – jauge : 600 personnes TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 6 ANS Seul à l’intérieur d’un cercle de 7 mètres de diamètre, Pierre Jallot se confronte à un tas de 100 ardoises. 45 minutes d’effeuillage jonglé, intime et poétique pour arriver à bout de ces 80kg de schiste.

Comment se laisser guider par le poids de l’objet, sa forme, sa matière ?

L’Arpenteur appréhende l’ardoise pour donner naissance à une danse, à un souvenir, à une histoire éphémère, personnelle. Spectacle accompagné par Le Fourneau Parking PMR – Navette PMR – Handicap auditif – Handicap mental dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guilligomarc'h Autres Lieu Guilligomarc'h Adresse Ville Guilligomarc'h lieuville 47.93643#-3.41581