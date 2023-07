Fête votive Laroque, 21 juillet 2023, Laroque.

Laroque,Hérault

Fête votive du 21 au 23 juillet 2023

REPAS DE LA FETE LE SAMEDI 22 JUILLET

En attendant de vous dévoiler notre super programme, vous pouvez déjà réserver votre repas ! On compte sur vous, venez nombreux !

(Nombre de places limité ).

2023-07-21 fin : 2023-07-23 . .

Laroque 34190 Hérault Occitanie



Fête votive from July 21 to 23, 2023

FESTIVAL MEAL SATURDAY JULY 22

While we’re waiting to unveil our great program, you can already reserve your meal! We’re counting on you!

(Places are limited)

Fiesta votiva del 21 al 23 de julio de 2023

COMIDA DEL FESTIVAL EL SÁBADO 22 DE JULIO

Mientras esperamos a desvelar nuestro gran programa, ¡ya puedes reservar tu comida! Contamos con usted, así que ¡venga uno, vengan todos!

(Plazas limitadas)

Votivfest vom 21. bis 23. Juli 2023

FESTMAHL AM SAMSTAG, DEN 22. JULI

Bis wir Ihnen unser tolles Programm enthüllen, können Sie schon jetzt Ihr Essen reservieren! Wir zählen auf Sie, kommen Sie zahlreich!

(Begrenzte Anzahl an Plätzen )

Mise à jour le 2023-07-06 par ADT34