Soirée jeux autour des rapaces 945 avenue de l’Europe Local associatif BioEnsemble, 27 avril 2023, Laroque.

Venez tester vos connaissances sur les rapaces de la région lors de cette soirée jeux avec Bérenger ! Votre adhésion à l’association BioEnsemble est nécessaire pour pouvoir participer à cette soirée..

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 . .

945 avenue de l’Europe

Local associatif BioEnsemble

Laroque 34190 Hérault Occitanie



Come and test your knowledge of the region’s birds of prey during this game night with Bérenger! Your BioEnsemble membership is required to participate in this evening.

¡Venga a poner a prueba sus conocimientos sobre las aves rapaces de la región durante esta noche de juegos con Bérenger! Para participar en esta velada es necesario ser miembro de la asociación BioEnsemble.

Testen Sie Ihr Wissen über die Greifvögel der Region bei diesem Spieleabend mit Bérenger! Ihre Mitgliedschaft im Verein BioEnsemble ist erforderlich, um an diesem Abend teilnehmen zu können.

Mise à jour le 2023-04-04 par ADT34