Atelier cuiseur solaire 945, avenue de l’Europe Local BioEnsemble, 15 avril 2023, Laroque.

Atelier Cuiseur solaire.Cet atelier sera animé par Michel. Atelier sur inscription uniquement (8 places) ! Votre adhésion à l’association BioEnsemble (5€) est nécessaire pour pouvoir participer à cet atelier..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . .

945, avenue de l’Europe

Local BioEnsemble

Laroque 34190 Hérault Occitanie



This workshop will be animated by Michel. Workshop on registration only (8 places)! Your membership to the BioEnsemble association (5?) is required to participate to this workshop.

Este taller estará dirigido por Michel. Taller sólo con inscripción previa (8 plazas) Es necesario ser miembro de la asociación BioEnsemble (5?) para participar en este taller.

Workshop Solarkocher: Dieser Workshop wird von Michel geleitet. Für diesen Workshop ist nur eine Anmeldung erforderlich (8 Plätze)! Um an diesem Workshop teilnehmen zu können, ist eine Mitgliedschaft im Verein BioEnsemble (5?) erforderlich.

