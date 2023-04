La symphonie des chauves-souris Lac de Laromet, 23 septembre 2023, Laroque.

En ce samedi de septembre, il vous est proposé de rejoindre le lac de Laromet pour une balade avec un spectacle de théâtre de rue de Musique Cie Mycélium sur le thème « le monde des chiroptères » !.

2023-09-23 à ; fin : 2023-09-23 23:00:00. EUR.

Lac de Laromet

Laroque 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On this Saturday of September, it is proposed to you to join the lake of Laromet for a stroll with a spectacle of street theater of Music Cie Mycélium on the topic « the world of the chiropterans »!

Este sábado de septiembre, le invitamos a dar un paseo por el lago Laromet con un espectáculo de teatro de calle a cargo de Musique Cie Mycélium sobre el tema « el mundo de los quirópteros »

An diesem Samstag im September wird Ihnen vorgeschlagen, den See von Laromet für einen Spaziergang mit einer Straßentheateraufführung von Musique Cie Mycélium zum Thema « Die Welt der Chiropteren » zu erreichen!

Mise à jour le 2023-03-07 par OT Cadillac-Podensac