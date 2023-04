Atelier botanique Découverte et transformation des plantes à usages Lac de Laromet Laroque Catégories d’Évènement: Gironde

Atelier botanique Découverte et transformation des plantes à usages Lac de Laromet, 10 juin 2023, Laroque. Accompagnez, ce samedi 10 juin, Dominique galland de « l’herbier des esteys » pour une balade découverte avec des ateliers de récolte et transformation au lac de Laromet..

Accompany Dominique Galland from « l'Herbier des Esteys » for a discovery walk with harvesting and transformation workshops at Laromet lake on Saturday, June 10. Acompañe a Dominique Galland, de « l'Herbier des Esteys », en un paseo de descubrimiento con talleres de recolección y transformación en el lago Laromet, el sábado 10 de junio. Begleiten Sie am Samstag, den 10. Juni, Dominique galland von « l'herbier des esteys » auf einem Entdeckungsspaziergang mit Workshops zur Ernte und Verarbeitung am Lac de Laromet.

