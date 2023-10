Bivouac enfant chez M.A Nature Laromiguière Pern, 3 novembre 2023, Pern.

Pern,Lot

Une occasion pour les enfants de (re)découvrir la douceur des nuits d’été, le calme d’un endroit en pleine nature et aussi d’éveiller leurs sens le temps d’une balade nocturne. Le feu de camp terminera d’animer cette soirée insolite avant de se réfugier sous le tipi pour la nuit. Des jeux nature animeront la matinée du lendemain.

A prévoir: sac de couchage, baskets, vêtements adaptés, lampe torche

Les équipements du camp : point d’eau, toilettes sèches, douche solaire, éclairage solaire.

2023-11-03 18:00:00 fin : 2023-11-04 12:00:00. 50 EUR.

Laromiguière

Pern 46170 Lot Occitanie



An opportunity for children to (re)discover the softness of summer nights, the calm of a place in the heart of nature, and also to awaken their senses during a nocturnal stroll. A campfire will round off this unusual evening, before they take refuge under the tepee for the night. Nature games will enliven the following morning.

Bring: sleeping bag, sneakers, suitable clothing, flashlight

Camp facilities: water point, dry toilets, solar shower, solar lighting

Es la ocasión para que los niños (re)descubran la suavidad de las noches de verano, la tranquilidad de un lugar en plena naturaleza y despierten sus sentidos durante un paseo nocturno. La hoguera animará esta velada insólita antes de refugiarse bajo el tipi para pasar la noche. Los juegos en la naturaleza animarán la mañana del día siguiente.

Qué llevar: saco de dormir, zapatillas, ropa adecuada, linterna, etc

Instalaciones del campamento: punto de agua, aseos secos, ducha solar, iluminación solar

Eine Gelegenheit für Kinder, die lauen Sommernächte und die Ruhe eines Ortes inmitten der Natur (wieder) zu entdecken und ihre Sinne bei einem nächtlichen Spaziergang zu wecken. Ein Lagerfeuer rundet diesen ungewöhnlichen Abend ab, bevor die Kinder sich für die Nacht ins Tipi zurückziehen. Am nächsten Morgen wird der Vormittag mit Spielen in der Natur gestaltet.

Mitzubringen: Schlafsack, Turnschuhe, geeignete Kleidung, Taschenlampe

Ausstattung des Camps: Wasserstelle, Trockentoilette, Solardusche, Solarbeleuchtung

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Cahors – Vallée du Lot