Atelier découverte de l’Écoprint Laromiguière Pern, 6 juillet 2023, Pern.

Pern,Lot

Balade autour du camp, où nous cueillerons les végétaux que la nature nous offre. Puis nous réaliserons des impressions végétales sur coton grâce à la technique de l’Ecoprint basé sur la compression des végétaux, du passage dans des bains et leur chauffage..

2023-07-06 à 08:45:00 ; fin : 2023-07-06 12:30:00. 35 EUR.

Laromiguière

Pern 46170 Lot Occitanie



Walk around the camp, where we will pick the plants that nature offers us. Then we will make vegetable prints on cotton using the Ecoprint technique based on the compression of the plants, the passage in baths and their heating.

Un paseo por los alrededores del campamento, donde recogeremos las plantas que nos ofrece la naturaleza. Después realizaremos estampados vegetales sobre algodón gracias a la técnica Ecoprint basada en la compresión de las plantas, el paso en baños y su calentamiento.

Wanderung rund um das Camp, wo wir die Pflanzen sammeln, die die Natur uns bietet. Anschließend drucken wir Pflanzen auf Baumwolle mithilfe der Ecoprint-Technik, die auf der Komprimierung der Pflanzen, dem Durchlaufen von Bädern und deren Erhitzung beruht.

Mise à jour le 2023-05-24 par OT Cahors – Vallée du Lot