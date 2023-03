Laromet, un prjet de Territoire Laroque Laroque Catégories d’Évènement: 33410

Laroque

Laromet, un prjet de Territoire, 8 mars 2023, Laroque Laroque. Laromet, un prjet de Territoire Lac de Laromet Laroque 33410

2023-03-08 – 2023-03-08 Laroque

33410 Laroque EUR Cette sortie de découverte du site vous permettra aussi d’avoir des informations sur le projet de restauration écologique du lac. Cette sortie de découverte du site vous permettra aussi d’avoir des informations sur le projet de restauration écologique du lac. +33 5 56 76 38 00 Communauté de Communes Convergence Garonne CDC Convergence Garonne

Laroque

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: 33410, Laroque Autres Lieu Laroque Adresse Lac de Laromet Laroque 33410 Ville Laroque Laroque Departement 33410 Lieu Ville Laroque

Laroque Laroque Laroque 33410 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laroque laroque/

Laromet, un prjet de Territoire 2023-03-08 was last modified: by Laromet, un prjet de Territoire Laroque 8 mars 2023 33410 Lac de Laromet Laroque 33410 Laroque

Laroque Laroque 33410