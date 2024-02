L’AROMATHÉRAPIE POUR NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE KATIA BAUR Cardeilhac, vendredi 31 mai 2024.

L’AROMATHÉRAPIE POUR NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE KATIA BAUR Cardeilhac Haute-Garonne

C’est possible en respectant leur sensibilité et leur particularité !

Venez faire connaissance avec les huiles essentielles et apprenez à les utiliser pour le bien-être et la sécurité de vos animaux. Je vous proposerai des formules simples et rassurantes adaptées à chaque animal.

Animé par Katia Baur de l’association Follement sages, délicieusement sauvages

Inscription obligatoire, places limitées

Durée 2h

En présentiel ou en visio (le lien vous sera communiqué après l’inscription) 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 19:00:00

fin : 2024-05-31 21:00:00

KATIA BAUR 22 Route de St Marcet

Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie fsds.asso@gmail.com

L’événement L’AROMATHÉRAPIE POUR NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE Cardeilhac a été mis à jour le 2024-02-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE