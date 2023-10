Portes ouvertes sur la route des vins du Jurançon Laroin, 10 décembre 2023, Laroin.

Laroin,Pyrénées-Atlantiques

PORTES OUVERTES – Sur la Route des Vins du Jurançon #26

Cette année, nous allons fêter avec vous les 26 ans de nos traditionnelles portes ouvertes « SUR LA ROUTE DES VINS DU JURANÇON »

26 ans de convivialité, d’émotions, de millésimes !

▶ Une quarantaine de vignerons indépendants vous accueillent le dimanche 10 décembre de 10h à 18h

▶ Au programme : marchés gourmands, stands artisanaux, musique, visites de chais, rencontres avec les vignerons

▶ Le détail des animations sera actualisé en temps réel sur : www.vins-jurancon.fr et nos réseaux sociaux.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



OPEN HOUSES – On the Jurançon Wine Route #26 ?

This year, we’re celebrating 26 years of our traditional open house « SUR LA ROUTE DES VINS DU JURANÇON » ?

26 years of conviviality, emotions and vintages!

? Some forty independent winegrowers will welcome you on Sunday, December 10 from 10am to 6pm

? On the program: gourmet markets, craft stalls, music, cellar tours, meetings with winemakers

? Details of events will be updated in real time on www.vins-jurancon.fr and our social networks

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS – En la Ruta del Vino de Jurançon #26 ?

Este año celebramos 26 años de nuestras tradicionales jornadas de puertas abiertas « EN LA RUTA DEL VINO DE JURANÇON » ?

¡26 años de convivencia, emociones y cosechas!

? Una cuarentena de viticultores independientes le darán la bienvenida el domingo 10 de diciembre, de 10:00 a 18:00 horas

? En el programa: mercados gastronómicos, puestos de artesanía, música, visitas a las bodegas, encuentros con los viticultores, etc

? Los detalles de los eventos se actualizarán en tiempo real en: www.vins-jurancon.fr y nuestras redes sociales

OFFENE TÜREN – Auf der Weinstraße des Jurançon #26 ?

Dieses Jahr werden wir mit Ihnen das 26-jährige Jubiläum unserer traditionellen Tage der offenen Tür « AUF DER WEINSTRASSE DES JURANÇON » feiern?

26 Jahre voller Geselligkeit, Emotionen und Jahrgänge!

? Rund 40 unabhängige Winzer empfangen Sie am Sonntag, den 10. Dezember von 10 bis 18 Uhr

? Auf dem Programm stehen: Gourmetmärkte, Handwerksstände, Musik, Besichtigungen der Weinkeller, Begegnungen mit den Winzern?

? Die Einzelheiten der Animationen werden in Echtzeit auf www.vins-jurancon.fr und unseren sozialen Netzwerken aktualisiert

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Pau